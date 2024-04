Un’esplosione in una base militare in Cambogia ha causato la morte di 20 soldati

Venti soldati sono morti a causa di un’esplosione in un deposito di munizioni in una base militare nell’ovest della Cambogia, nella provincia di Kampong Speu. L’esplosione, ha riferito il primo ministro del paese Hun Manet, è avvenuta sabato pomeriggio. Hun Manet non ha fornito dettagli sulla causa dell’esplosione, e ha detto che diversi altri soldati sono rimasti feriti. Un responsabile dell’esercito ha aggiunto che quattro edifici della base sono stati distrutti e diversi veicoli militari danneggiati, e che anche alcune case nei paraggi hanno riportato danni.