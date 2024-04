La Roma ha vinto la Serie A del calcio femminile per il secondo anno consecutivo

La Roma femminile ha vinto il campionato di calcio di Serie A per il secondo anno consecutivo. È diventata matematicamente campione d’Italia venerdì sera, in seguito alla sconfitta della Juventus, seconda in classifica, per 2 a 0 contro l’Inter. A tre giornate dalla fine dei playoff di campionato la Roma ha 61 punti, 11 in più della Juventus. La squadra è allenata da Alessandro Spugna ed è composta da diverse giocatrici della Nazionale italiana, tra cui la capitana Elisa Bartoli, Manuela Giugliano, Elena Linari e Valentina Giacinti.