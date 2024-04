Una influencer irachena è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco fuori dalla sua casa a Baghdad

Una tiktoker e infuencer irachena – conosciuta col nickname Om Fahad ma il cui vero nome era Ghufran Sawadi – è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco fuori dalla sua casa a Baghdad, in Iraq. Secondo quanto riferito dalle autorità irachene, l’omicidio è avvenuto venerdì e il responsabile sarebbe un uomo in moto, fuggito dopo aver sparato.

Om Fahad era diventata molto nota in Iraq per i video pubblicati su TikTok in cui ballava musica irachena indossando abiti aderenti. Nel febbraio dello scorso anno era stata condannata a sei mesi di carcere per aver condiviso «video che contenevano discorsi indecenti che minano il pudore e la morale pubblica». Nel periodo precedente il governo iracheno aveva portato avanti una campagna per moderare i contenuti dei social media che violerebbero la «morale e le tradizioni» del paese, ed era anche stato istituito un comitato del ministero dell’Interno apposito. Oltre a Om Fahad erano stati arrestati molti altri influencer.