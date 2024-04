Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone di venerdì, la Salernitana è matematicamente retrocessa in Serie B, la seconda serie del campionato professionistico di calcio. Con quattro partite ancora da giocare è infatti ultima con 15 punti, 13 in meno rispetto a Frosinone, Verona e Empoli, le squadre che al momento occupano a pari merito il 17esimo posto, l’ultimo che permette di evitare la retrocessione (Verona e Empoli hanno però una partita in meno: giocheranno sabato e domenica, rispettivamente contro Lazio e Atalanta).

Da tempo la Salernitana è alle prese con seri problemi societari e ha avuto una stagione complicata e deludente, durante la quale ha cambiato quattro allenatori: Filippo Inzaghi, Paulo Sosa, Fabio Liverani e Stefano Colantuono, che a marzo era stato promosso dal settore giovanile. Finora ha vinto solo due partite di campionato, con 26 gol segnati e 73 subìti.