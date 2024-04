Celebripost

Tre delle foto scattate alle persone famose della settimana sono in bianco e nero: quella a Ryan Gosling alla prima di Fall Guy e quelle a Andy Serkis e a Freya Allan alla prima di Il regno del pianeta delle scimmie. Buona parte delle altre persone è stata fotografata poi in situazioni molto diverse tra loro: Jodie Foster a una cerimonia per lasciare le sue impronte al TCL Chinese Theatre, Tom Holland mentre gioca a golf, Ruth Wilson alla maratona di Londra, Kim Kardashian alla Casa Bianca, David Cameron al Museo del tappeto turkmeno e Dua Lipa, Uma Thurman e Dev Patel al gala della rivista Time per le 100 persone più influenti al mondo che seleziona ogni anno.