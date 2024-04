La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle celebrazioni per il 25 aprile e la Liberazione dal nazifascismo; alcuni sottolineano nei titoli le preoccupazioni per possibili incidenti legati alle manifestazioni di protesta contro Israele per la gestione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza. Il Sole 24 Ore titola invece sulle previsioni della Banca d’Italia sull’effetto sui conti pubblici del superbonus edilizio, il Fatto critica la norma che prevede la liberazione con 8 mesi di anticipo di parte dei detenuti nelle carceri italiane, la Verità apre sulla decisione di Stellantis di chiudere la produzione nello stabilimento di Mirafiori fino a settembre, e Libero si occupa dell’ennesima polemica che riguarda la RAI.