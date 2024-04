Al Cairo, in Egitto, diverse persone tra cui due con doppia cittadinanza italo-egiziana sono state arrestate durante una manifestazione per le donne di Gaza e Sudan

Martedì al Cairo, la capitale dell’Egitto, diverse persone sono state arrestate durante una manifestazione pacifica in sostegno delle donne della Striscia di Gaza e del Sudan. La manifestazione si stava svolgendo di fronte alla sede di UN Women, ente delle Nazioni Unite dedicato alla parità di genere. Tra le persone arrestate ce ne sono due con doppia cittadinanza italo-egiziana, Lina Aly e Mohammed Farag, ha detto il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.

In tutto sono state arrestate almeno 11 persone (ci sono stime diverse, alcune parlano di 12, altre di 19 persone), soprattutto donne: avvocate, giornaliste e attiviste per i diritti umani. Noury ha definito gli arresti una «retata» contro le donne che difendono i diritti umani in Egitto.