Le notizie principali di cui si occupano in apertura i giornali di oggi sono la vittoria del candidato di centrodestra Vito Bardi nelle elezioni regionali in Basilicata, gli arresti di 13 agenti della polizia penitenziaria del carcere minorile Beccaria di Milano per presunte violenze sui detenuti, la vicenda della censura in RAI dello scrittore Antonio Scurati per un testo sul delitto Matteotti e il fascismo, il nuovo decreto attuativo della delega fiscale che dovrebbe essere approvato nel Consiglio dei ministri di oggi, la fossa comune scoperta vicino all’ospedale di Khan Yunis nella Striscia di Gaza, e la vittoria dello scudetto del campionato di calcio di Serie A da parte dell’Inter, grazie alla vittoria di ieri sera con il Milan.