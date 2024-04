La torre della televisione di Kharkiv, in Ucraina, è stata abbattuta in un attacco aereo russo

Lunedì il governatore della regione ucraina di Kharkiv Oleh Syniehubov ha confermato che la torre della televisione della città, un’imponente struttura di metallo alta 240 metri, è stata abbattuta da un attacco aereo compiuto dall’esercito russo. La torre della televisione era la struttura più alta della città e una delle più alte torri per le antenne trasmittenti radiotelevisive del paese. Secondo Syniehubov nell’attacco non è stato ucciso nessuno, ma il segnale tv e quello telefonico sono stati interrotti in buona parte della regione.

Kharkiv è la seconda città più grande dell’Ucraina e si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Dieci giorni fa oltre 200mila dei suoi abitanti erano già rimasti senza elettricità a seguito di un attacco aereo russo su larga scala. Nelle ultime settimane la Russia ha notevolmente intensificato gli attacchi alle infrastrutture elettriche dell’Ucraina, colpendo in particolare le regioni meno protette dalle difese antiaeree. Secondo il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, la Russia sta cercando «non solo di danneggiare» le infrastrutture energetiche del paese, ma di portarle a un «collasso su larga scala», come aveva già provato a fare alla fine del 2022.

