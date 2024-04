Decine di migliaia di persone sono state evacuate a causa degli allagamenti nella provincia cinese del Guangdong

Da qualche giorno sono in corso forti piogge nella provincia del Guangdong, che si trova nel sud della Cina ed è abitata da circa 100 milioni di persone. Le piogge hanno già causato allagamenti e danni in varie zone della provincia, e circa 45mila persone sono state evacuate dalla città di Qingyuan, nel nord. Alcuni fiumi sono esondati, e 11 persone risultano attualmente disperse: i danni degli allagamenti sono per ora contenuti, ma nelle prossime ore le piogge dovrebbero intensificarsi e c’è parecchia preoccupazione riguardo a un possibile peggioramento della situazione.