Le elezioni parlamentari alle Maldive sono state stravinte dal partito del presidente filocinese Mohamed Muizzu

Le elezioni parlamentari che si sono tenute domenica nell’arcipelago delle Maldive sono state stravinte dal Congresso Nazionale del Popolo, il partito conservatore e nazionalista dell’attuale presidente del paese, il filocinese Mohamed Muizzu. A scrutinio quasi completato, il partito di Muizzu ha ottenuto 66 dei 93 seggi dell’Assemblea nazionale, assicurandosi un’ampia maggioranza. Il Partito Democratico delle Maldive di centrosinistra, che alle elezioni del 2019 aveva ottenuto 65 seggi, per il momento ne ha ottenuti 11. I risultati ufficiali dovrebbero essere comunicati lunedì 22 aprile.

Le Maldive sono il paese più piccolo dell’Asia, hanno circa 520mila abitanti e sono relativamente povere. Per via della loro posizione lungo un’importante rotta commerciale nell’oceano Indiano, tuttavia, sono da tempo un luogo conteso, soprattutto tra India e Cina. Le elezioni di domenica in particolare erano considerate una specie di conferma per Muizzu, che è stato eletto nell’ottobre del 2023, è molto vicino alla Cina e ha promesso di allontanare il paese dalla tradizionale influenza indiana. Secondo quanto scrive il quotidiano locale The Edition, è anche probabile che il suo partito otterrà la maggioranza dei tre quarti del parlamento, corrispondente a 70 seggi.

Rispetto alle elezioni parlamentari del 2019, quando i seggi assegnati erano stati 87, questa volta verranno assegnati sei seggi in più, in linea con il recente aumento della popolazione del paese. L’affluenza alle urne è stata del 73 per cento.

