Il comunicato del principale sindacato dei giornalisti della Rai contro la dirigenza e la censura dell’intervento di Antonio Scurati

Domenica Usigrai, il principale sindacato dei giornalisti della Rai, ha diffuso un duro comunicato che accusa la dirigenza di «controllo asfissiante» sull’informazione del servizio pubblico e parla di «sistema pervasivo di controllo che viola i principi del lavoro giornalistico». Il comunicato è stato letto durante i telegiornali della mattina, e si riferisce alla censura da parte della dirigenza della Rai dell’intervento sul fascismo e il governo Meloni che lo scrittore Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere sabato sera nel programma Chesarà.

Il controllo dei vertici della Rai sull’informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante. Dopo aver svuotato della loro identità due canali, ora i dirigenti nominati dal Governo intervengono bloccando anche ospiti non graditi, come Antonio Scurati a cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile, in una rete, Rai3, ormai stravolta nel palinsesto e irriconoscibile per i telespettatori.

La stessa azienda che ha speso 6 milioni di euro per il programma Avanti Popolo, ora avanza motivazioni di carattere economico per l’esclusione di Scurati. Motivazioni già smentite dai fatti.

Siamo di fronte ad un sistema pervasivo di controllo che viola i principi del lavoro giornalistico. L’assemblea dei Comitati di redazione della Rai mercoledì ha proclamato lo stato di agitazione e approvato 5 giorni di sciopero.

Gentili telespettatori, noi ci dissociamo dalle decisioni dell’azienda e lottiamo per un servizio pubblico indipendente, equilibrato e plurale.