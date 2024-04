Il Sundance Film Festival sta cercando una nuova sede, dopo 43 anni

Gli organizzatori del Sundance Film Festival, il più importante festival statunitense di cinema indipendente, hanno annunciato di aver avviato le procedure per trovare una nuova città che lo ospiti, dato che nel 2026 scadrà il contratto con Park City, nello Utah. È dal 1981 che il festival viene organizzato nella cittadina, una località sciistica di lusso, dopo che le prime tre edizioni si erano tenute nella vicina Salt Lake City, la capitale dello Utah, uno stato prevalentemente montuoso negli Stati Uniti occidentali.

Le città interessate a ospitare le edizioni dal 2027 in poi potranno presentare le proprie candidature fra aprile e maggio. Una fonte anonima contattata dal sito Deadline ha detto che la scadenza del contratto con Park City è una «rara occasione» per «ridefinire ciò che rappresenta Sundance nell’era digitale». Sembra comunque esserci del risentimento reciproco fra gli organizzatori del festival e la popolazione di Park City. I residenti, ma anche alcuni ricchi turisti che frequentano la città per le vacanze invernali, si sono ripetutamente lamentati della grande quantità di persone che arriva per il festival, che si tiene a gennaio, e i partecipanti hanno espresso frustrazione per la difficoltà di raggiungere Park City.

L’amministrazione della città ha comunque fatto sapere di volersi candidare per continuare a ospitare il festival. La candidatura probabilmente includerà incentivi economici, anche perché il festival porta ogni anno più di 100 milioni di dollari nell’economia dello Utah.