Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della possibile reazione israeliana dopo l’attacco iraniano e delle sanzioni occidentali allo studio contro l’Iran per cercare di evitare un ampliamento del conflitto, altri aprono sull’Ucraina e sulla discussione fra i paesi dell’Unione Europea sulla fornitura di sistemi di difesa antimissile. Repubblica e il Resto del Carlino titolano sull’indagine per voto di scambio in Sicilia che riguarda anche il vicepresidente regionale Sammartino, il Manifesto e Libero aprono sugli scontri di martedì fra polizia e studenti alla Sapienza a Roma, e il Giornale sullo sciopero annunciato dai giornalisti della RAI.