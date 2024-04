Rassoul Bissoultanov è stato condannato in via definitiva a 23 anni per l’uccisione di Niccolò Ciatti a Lloret de Mar, in Spagna

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 23 anni di carcere Rassoul Bissoultanov, un uomo ceceno che uccise nell’agosto del 2017 Niccolò Ciatti, un 22enne italiano. Bissoultanov picchiò e uccise con un calcio in testa Ciatti fuori da una discoteca di Lloret de Mar, frequentata località turistica vicino a Barcellona, in Spagna.

Bissoultanov venne arrestato il 12 agosto 2017 in Spagna e dopo quasi quattro anni liberato per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, in attesa della sentenza di primo grado nel processo avviato dalle autorità spagnole. Bissoultanov lasciò quindi la Spagna, venne arrestato in Germania a seguito di un mandato di cattura internazionale e quindi estradato in Italia. Nel dicembre 2021 però la Corte d’Assise di Roma lo scarcerò in attesa dell’inizio del processo italiano. Da allora risulta latitante. Nel frattempo è stato condannato anche in Spagna per omicidio volontario a 15 anni di carcere, sia in primo grado che in appello.