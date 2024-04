In Canada sono state arrestate sei persone accusate di aver compiuto il più grande furto d’oro della storia del paese

Mercoledì la polizia canadese ha detto di aver arrestato sei persone accusate di aver partecipato a un grande furto d’oro e altri oggetti di valore avvenuto il 17 aprile del 2023 in un magazzino dell’aeroporto di Toronto. In quell’occasione furono rubati più di 6.500 lingotti d’oro del peso di circa 400 chili, insieme a milioni di dollari in contanti. Il valore dell’oro sottratto era stato valutato di circa 20 milioni di dollari (l’equivalente di circa 13 milioni di euro). Secondo la polizia canadese è il furto d’oro più grande della storia del Canada.

L’indagine che nell’ultimo anno le forze dell’ordine canadesi hanno portato avanti insieme a quelle statunitensi è stata chiamata “Progetto 24K” ed era rimasta in gran parte segreta fino a una conferenza stampa di mercoledì. Oltre agli arresti, la polizia ha detto di aver recuperato oro per un valore di 90mila dollari e oltre 430mila dollari canadesi in contanti. Sono state inoltre sequestrate 65 pistole e diversi strumenti per la fusione dell’oro. Fra le persone arrestate ci sono due dipendenti della compagnia aerea che doveva trasportare l’oro rubato, Air Canada, e un uomo sospettato di essere l’autista del gruppo criminale. Quest’ultimo era stato arrestato a settembre negli Stati Uniti dopo che la polizia l’aveva fermato per una violazione del codice stradale e aveva trovato delle armi nella sua auto.

Per altre tre persone accusate del furto sono stati emessi dei mandati di arresto. La polizia non ha mai diffuso dettagli su chi fossero i proprietari del carico rubato ma alcuni mesi dopo il furto Brink’s International, una società di sicurezza con sede negli Stati Uniti incaricata di coordinare la spedizione dell’oro, aveva fatto causa ad Air Canada.

