La notizia di apertura su tutti i giornali di oggi è l’annuncio israeliano di voler rispondere all’attacco iraniano con missili e droni di sabato scorso nonostante le pressioni internazionali per evitare un’escalation del conflitto. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’inizio del processo all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un presunto pagamento illecito all’attrice di film porno Stormy Daniels e l’annuncio del conduttore Amadeus di voler lasciare la RAI, secondo le indiscrezioni per passare al canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.