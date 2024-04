Fortunato Ortombina sarà nominato come nuovo sovrintendente della Scala di Milano

Martedì mattina durante la seduta del consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano il sindaco Beppe Sala – che lo presiede – ha annunciato che il nuovo sovrintendente del teatro sarà Fortunato Ortombina, che prenderà il posto di Dominique Meyer. Attualmente Ortombina è sovrintendente del teatro La Fenice di Venezia. Sarà nominato ufficialmente il prossimo primo settembre, ma di fatto resterà “sovrintendente designato” fino all’agosto del 2025, quando scadrà il contratto di Meyer: Sala ha detto che la carica di “sovrintendente designato” non sarà solo nominale ma anche operativa, e che questo periodo di affiancamento servirà a preparare il lavoro futuro di Ortombina.

Insieme alla nomina di Ortombina è stato prolungato di alcuni mesi il contratto di Meyer, che sarebbe dovuto scadere a febbraio del 2025: non poteva essere prolungato oltre agosto del 2025 perché lo scorso anno il governo aveva approvato un decreto-legge che di fatto impone il decadimento dei sovrintendenti in carica una volta che abbiano compiuto 70 anni, e Meyer li compirà proprio ad agosto del 2025.

La nomina del nuovo sovrintendente della Scala, considerato il teatro più importante d’Italia, era discussa da mesi: il sindaco Sala avrebbe voluto il rinnovo di Meyer, mentre il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva chiesto che venisse nominato un nuovo sovrintendente. Entrambi hanno un ruolo nella decisione, dal momento che la nomina spetta al consiglio di amministrazione, di cui Sala è presidente, ma nel quale ci sono anche due rappresentanti scelti dal ministero. Il ministero ha negato che ci siano state interferenze politiche sulla decisione e ha detto in un comunicato di essere intervenuto in collaborazione con la Fondazione del teatro solo «per dare seguito alle vigenti disposizioni legislative» (quelle che riguardano i 70 anni dei sovrintendenti in carica, evidentemente). Il rinnovo di Meyer dovrà essere confermato dal nuovo consiglio di amministrazione che entrerà in funzione a febbraio 2025, ma secondo Sala non ci saranno intoppi.