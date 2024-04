Il lituano Mykolas Alekna ha battuto il record del mondo nel lancio del disco, che durava da quasi 38 anni

Domenica il 21enne lanciatore del disco lituano Mykolas Alekna ha battuto il record del mondo nel lancio del disco, raggiungendo 74,35 metri di distanza durante il meeting Oklahoma Throws Series, negli Stati Uniti. Con il lancio di Alekna è stato superato il più longevo record mondiale dell’atletica leggera maschile: durava da quasi 38 anni e apparteneva al lanciatore della DDR (Germania Est) Jürgen Schult, il quale il 6 giugno 1986 aveva lanciato il disco a 74,08 metri a Neubrandenburg, in Germania.

Durante la competizione in Oklahoma, Mykolas Alekna – anche grazie a condizioni di vento favorevoli – ha migliorato per tre volte il suo precedente record personale di 71,39 metri, lanciando prima a 72,21 e poi a 72,89 metri, prima del quinto a 74,35, nuovo record mondiale.

Mykolas Alekna ha 21 anni, ha vinto l’oro agli Europei nel 2022 e il bronzo ai Mondiali nel 2023, ed è figlio di un altro grande lanciatore del disco, Virgilijus Alekna, due volte campione olimpico. Ora due dei tre migliori lanciatori del disco della storia appartengono alla famiglia Alekna, visto che Virgilijus ha un primato di 73,88 metri, il terzo di sempre dopo quelli di suo figlio Mykolas e di Jürgen Schult.

Adesso il record mondiale maschile più longevo è nel lancio del martello, appartenente a Yuri Sedych, atleta dell’ex Unione Sovietica che il 30 agosto 1986 lo lanciò per 86,74 metri. Il record del mondo che in assoluto non viene battuto da più tempo nell’atletica leggera è invece quello degli 800 metri femminili: nessuno ha ancora migliorato il tempo di 1 minuto, 53 secondi e 28 centesimi stabilito da Jarmila Kratochvílová il 26 luglio 1983 a Monaco, in Germania.