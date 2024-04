Almeno 18 persone sono morte a causa di diverse frane sull’isola di Sulawesi, in Indonesia

Durante il fine settimana almeno 18 persone sono morte a causa di frane provocate da forti piogge sull’isola di Sulawesi, in Indonesia. Le frane hanno colpito due paesi nella regione montuosa di Tana Toraja, nel sud dell’isola. Le autorità locali hanno detto che due persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche e che si stanno ancora svolgendo le operazioni di soccorso per due persone disperse. Queste operazioni sono complicate dal fatto che molte case sono state completamente distrutte dalle frane, diverse strade sono bloccate da fango e detriti, e dalla pioggia persistente.

Inondazioni e frane sono piuttosto comuni in Indonesia, specialmente durante la stagione delle piogge, che però sarebbe dovuta finire qualche settimana fa. A marzo erano morte nello stesso modo almeno 26 persone sull’isola indonesiana di Sumatra, a ovest di Singapore, e in questi mesi sono state migliaia le persone sfollate dopo che le frane avevano distrutto le loro case.