Il tennista italiano Jannik Sinner è in semifinale al torneo di Monte Carlo dopo aver battuto ai quarti il danese Holger Rune

Il tennista italiano Jannik Sinner è in semifinale al torneo Masters 1000 di Monte Carlo, dopo aver battuto ai quarti di finale il danese Holger Rune (numero 7 del ranking mondiale) in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. I Masters 1000 sono i tornei più importanti del tennis dopo i quattro del Grande Slam, e quello di Monte Carlo si gioca sulla terra rossa. La partita è stata molto combattuta: Sinner era andato molto vicino a vincerla in due set, ma Rune era riuscito ad annullare due match point (cioè punti che, se realizzati, avrebbero fatto vincere Sinner) e aveva poi vinto il secondo set. Nel terzo set invece Sinner ha subito realizzato il match point che si è procurato, il terzo della partita. In semifinale affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, tra i migliori al mondo sulla terra rossa.

Sinner è secondo nel ranking mondiale maschile del tennis, è in un periodo particolarmente positivo e fin qui è stato nettamente il miglior tennista del 2024. Dall’inizio dell’anno ha già vinto tre tornei (su quattro giocati): l’Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, il Masters 1000 di Miami e l’ATP 500 di Rotterdam. Nel quarto torneo giocato fin qui, il Masters 1000 di Indian Wells, era invece uscito in semifinale, battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo. Sinner è molto competitivo anche sulla terra rossa, dove si giocano Monte Carlo e i prossimi tornei più o meno fino all’estate, ma meno rispetto al cemento, dove si giocavano i tre tornei che ha vinto quest’anno.