Il giornalista Enrico Varriale andrà a processo con l’accusa di stalking e lesioni personali verso una sua ex compagna

Il giornalista Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, andrà a processo con l’accusa di stalking e lesioni personali nei confronti di una donna, sua ex compagna, che lo aveva denunciato per una serie di maltrattamenti subìti tra il dicembre del 2021 e il febbraio del 2022. La prima udienza del processo è fissata per il 20 novembre di quest’anno. Varriale sta già affrontando un altro processo, cominciato nel 2022, con accuse simili fatte da un’altra sua ex compagna. Dopo quell’inchiesta Varriale era stato sospeso dalla Rai, a cui ha fatto causa l’anno scorso per ottenere un reintegro. La causa non si è ancora conclusa.