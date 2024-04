Le canzoni di Taylor Swift sono tornate disponibili su TikTok

Giovedì sono tornate disponibili su TikTok le canzoni di Taylor Swift, una delle cantanti più famose e ascoltate al mondo: da alcuni mesi una disputa legale tra TikTok e l’etichetta discografica della cantante, Universal Music, aveva portato quest’ultima a rimuovere dal social network circa 3 milioni di canzoni di cui detiene i diritti, tra cui quelle della stessa Taylor Swift. La disputa è tuttora in corso e su TikTok non sono ancora disponibili le canzoni di molti altri cantanti tra i più ascoltati al mondo, come Justin Bieber, Billie Eilish, Rihanna e altri ancora. Il motivo per cui era cominciata è che Universal ritiene di non essere pagata abbastanza da TikTok per l’utilizzo delle sue canzoni sul social network, il cui successo si basa moltissimo sulla riproduzione di brevi audio e parti di canzoni.

Il ritorno delle canzoni di Taylor Swift su TikTok è avvenuto a circa una settimana dall’uscita del suo nuovo album, The Tortured Poets Department, e probabilmente non a caso: TikTok è un mezzo importante di condivisione e quindi promozione dei contenuti musicali. L’album uscirà il 19 aprile. Non è chiaro il motivo per cui solo le canzoni di Taylor Swift siano tornate su TikTok, tra quelle di Universal Music.

