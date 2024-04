Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: l’andamento delle guerre in Ucraina, con le preoccupazioni per la centrale nucleare di Zaporizhzhia colpita da un drone, e nella Striscia di Gaza, con la ricerca di un accordo per una tregua e la liberazione degli ostaggi israeliani, il contenuto del Documento di Economia e Finanza a cui sta lavorando il governo, il documento vaticano Dignitas infinita su quelle che il Papa considera gravi violazioni della dignità umana nel nostro tempo, le nuove norme sulla successione che dovrebbero essere approvate nel Consiglio dei ministri di oggi, l’arresto all’aeroporto di Fiumicino di un presunto terrorista dell’ISIS, e le indagini su alcuni esponenti locali del Partito Democratico a Bari e Torino. I giornali sportivi commentano la vittoria sull’Udinese dell’Inter, che porta così a 14 punti il suo vantaggio sulla seconda in classifica del campionato di Serie A di calcio.