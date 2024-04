Un incendio in una discarica abusiva vicino a Roma ha prodotto una grossa nube di fumo

Lunedì mattina, vicino a Roma, si è sviluppato un incendio in una discarica abusiva, contenente anche cumuli di copertoni usati. La discarica si trova ad Ardea, un comune sulla costa a sud di Roma, e l’incendio ha causato una grossa nube di fumo nero che si è spostata sull’area dei Castelli Romani e sulla periferia sud della città. Alle persone che abitano nella zona vicina all’incendio è stato raccomandato di chiudere le finestre. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), per controllare la qualità dell’aria.