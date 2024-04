All’aeroporto di Heathrow, a Londra, due aerei si sono scontrati su una pista

Sabato sera al terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow, uno degli aeroporti di Londra, un aereo della compagnia Virgin Atlantic si è scontrato con l’estremità di una sua ala contro un aereo della British Airways, che in quel momento si stava spostando verso una piazzola. Ci sono stati pochi danni e non ci sono feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e un portavoce della Virgin Atlantic ha detto che sono stati avviati alcuni accertamenti sulla dinamica dello scontro. Nel frattempo i due aerei sono fermi per controlli tecnici, e le due aziende hanno detto di averli sostituiti nella programmazione dei loro voli: non sono dunque previsti ritardi o cancellazioni.