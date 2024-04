Matteo Berrettini ha vinto un torneo dopo quasi due anni, a Marrakech

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto domenica il torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, battendo in finale in due set (7-5, 6-2) lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che aveva vinto l’edizione 2023. Berrettini torna così a vincere un torneo dopo quasi due anni dall’ultimo, il Queen’s Club Championships del 2022, a Londra, giocato sull’erba. Berrettini era tornato a giocare un torneo poche settimane fa, il 12 marzo, dopo sei mesi e mezzo di inattività per un infortunio, l’ultimo di un periodo particolarmente difficile: al Challenger 175 di Phoenix era arrivato in finale, sui campi in terra rossa di Marrakech ha ottenuto l’ottavo successo in carriera.

Con questa vittoria il tennista italiano tornerà fra i primi cento al mondo, alla posizione numero 84 della classifica ATP. La prossima settimana giocherà i Masters 1000 di Montecarlo grazie a una wild card, una sorta di invito da parte dell’organizzazione del torneo: la sua attuale classifica, condizionata dal lungo stop, non gli avrebbe permesso di qualificarsi di diritto al tabellone principale.

