La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è il confronto fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dopo l’indagine per voto di scambio in Puglia che ha portato alle dimissioni di un’assessora regionale e la conseguente decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Bari. Fanno scelte diverse il Manifesto, che titola sulle pressioni del presidente degli Stati Uniti Biden sul governo israeliano per la tutela dei civili nella Striscia di Gaza, Avvenire, che si occupa delle prossime elezioni europee, il Messaggero, che apre sui controlli sulle domande per l’assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, e il Fatto, che segue le procedure preliminari per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina.