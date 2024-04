A Roma c’è stato un incidente tra due autobus: ci sono diversi passeggeri feriti, tra cui quattro in modo grave

Venerdì un autobus della linea 998 di Roma TPL, la società che gestisce le linee periferiche della capitale, si è scontrato con un altro autobus dell’ATAC (l’azienda che gestisce la maggior parte del trasporto pubblico a Roma) nella zona nord-ovest della città: stando a quanto scrive ANSA ci sono almeno 7 feriti, la maggior parte dei quali sul bus 998, e secondo quanto scrive Repubblica quattro sarebbero in condizioni gravi, fra cui anche una bambina di due mesi.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13 fra via Sebastiano Vinci e via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario. Al momento non è chiaro cosa sia successo: secondo le prime ricostruzioni sembra che il conducente del bus di Roma TPL abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire. La polizia municipale ha cominciato a indagare per chiarire le cause dell’incidente. ATAC nel frattempo ha predisposto un servizio di navette sostitutive.