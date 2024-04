Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la proposta del ministro delle Infrastrutture Salvini di un condono edilizio per le modifiche interne alle abitazioni, e l’inchiesta della procura di Bari per voto di scambio e corruzione elettorale che ha portato alle dimissioni dell’assessora regionale ai Trasporti Maurodinoia e alla conseguente decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare alle primarie per il candidato sindaco di Bari del centrosinistra in programma domenica prossima. La Stampa titola invece sulle proteste delle regioni per i tagli alla sanità pubblica, il Manifesto segue la guerra nella Striscia di Gaza, e la Verità si occupa dell’archiviazione delle accuse all’ex ministro della Salute Speranza per la gestione della pandemia di Covid-19.