L’Arabia Saudita ospiterà le prossime tre edizioni delle WTA Finals di tennis

L’Arabia Saudita ospiterà le prossime tre edizioni delle WTA Finals, il torneo di novembre in cui si affrontano le migliori otto tenniste della stagione, organizzato dalla Women’s Tennis Association, l’organizzazione mondiale del tennis femminile.

L’organizzazione del torneo da parte dell’Arabia Saudita è stata ufficializzata giovedì, ma era prevista da tempo, e aveva già suscitato diverse critiche per via della repressione di molti diritti delle donne che abitano nel paese, governato in modo autoritario dalla famiglia reale. Tra le altre, avevano molto contestato la decisione le ex tenniste Martina Navratilova e Chris Evert, tra le più forti di tutti i tempi, che a gennaio avevano esortato la WTA a non tenere l’evento in Arabia Saudita in un editoriale pubblicato sul Washington Post.

La WTA ha fatto sapere che l’accordo stipulato con l’Arabia Saudita permetterà di offrire quest’anno un montepremi di circa 14 milioni di euro (il più alto di sempre nella storia del torneo), e che nei prossimi due anni ci saranno ulteriori aumenti.

