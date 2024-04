Emanuele Orsini è stato scelto come presidente di Confindustria: verrà eletto formalmente il 23 maggio

Giovedì mattina il consiglio generale di Confindustria, la principale associazione degli industriali italiani, ha scelto come “presidente designato” Emanuele Orsini, che prenderà il posto di Carlo Bonomi, in carica dal 2020. L’elezione di Orsini verrà formalizzata durante l’assemblea generale, prevista per il prossimo 23 maggio.

Orsini è un imprenditore di 51 anni originario di Sassuolo (Modena), amministratore delegato di Sistem Costruzioni e di Tino Prosciutti, oltre che uno dei vicepresidenti di Confindustria, con la delega al credito, alla finanza e al fisco. La sua designazione era data per scontata, dato che l’altro principale candidato alla presidenza, il presidente di Erg Edoardo Garrone, aveva annunciato la propria rinuncia mercoledì.