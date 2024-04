9 cose che abbiamo comprato a marzo

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una pellicola adesiva per libri

Una redattrice sta leggendo Infinite Jest di David Foster Wallace, un libro noto tra altre cose per la sua lunghezza (circa 1200 pagine) e quindi scarsa maneggevolezza. Per leggerlo e portarlo in giro più comodamente ha deciso di dividerlo in parti più piccole, ma per non rovinare le pagine più esposte ha pensato di proteggerle ricoprendole con queste pellicole adesive trasparenti. Una confezione contiene 10 pellicole formato A4 che possono essere tagliate e adattate anche a libri o quaderni più piccoli. Costano 13 euro su Amazon.

Una tenda “noren” in stile giapponese

Una redattrice ha pensato di coprire le mensole sopra alla lavatrice, dove mette i panni da lavare, con un una tenda in stile giapponese. È più corta di una normale tenda da finestra: 150 centimetri di altezza per 86 di larghezza. Si chiama “noren” e tradizionalmente veniva messa sulla porta dei ristoranti, per questo è divisa in due e ha una stampa al centro, che doveva essere l’insegna del locale. Lei l’ha presa da Tenoha, negozio giapponese a Milano, e ne ha scelta una con un disegno abbastanza semplice, a 58 euro, ma la stessa si trova anche sul sito Sakurasan dove sono disponibili altri modelli con materiali e stampe diversi e i prezzi arrivano fino a 180 euro.

Una crema per il corpo profumata

Una persona che lavora al Post ha ricevuto in regalo una crema profumata per il corpo che aveva già comprato e ricomprato. Si tratta della “Crema della felicità” di Collistar e le piace soprattutto per il profumo (che dovrebbe contenere estratti di pesca e albicocca) molto persistente. Inoltre, dice, «ha una consistenza morbida simile alla panna montata che mi mette di buon umore». Il prezzo varia a seconda del negozio: la confezione da 200 ml si trova sul sito del marchio a circa 28 euro, sul sito di Douglas a 26 euro o su Amazon a 24 euro.

Bacchette per chi non le sa (ancora) usare

Una redattrice che ha sviluppato una passione per il Giappone ha comprato delle bacchette per principianti in plastica, unite e più facili da usare rispetto a quelle in legno tradizionali. Sono adatte anche a chi ha le dita piccole, e infatti lei le ha comprate per sua figlia che, dice, «ha due anni e mezzo e prova a imitarci. Noi a casa mangiamo spesso con le bacchette quindi abbiamo pensato che con queste magari impara più facilmente». Le ha prese sul sito Le civette sul comò, costano 2 euro e 50 e sono disponibili in più colori.

Una poltrona a dondolo

Una persona del Post diventata papà da poco ha comprato questa poltrona a dondolo «per rendere più comode le nottate passate a cullare il bimbo. È fenomenale», dice. È della marca Songmics e l’ha comprata su Amazon, dove c’è anche in colori diversi. Dice che è abbastanza semplice da montare, e costa 88 euro.

Un ombrello raccogli gocce

Un redattore era alla ricerca di un ombrello e, visto che ne aveva rotti e persi diversi quest’inverno, ne cercava uno poco costoso e pratico. Ha trovato questo su Amazon, a 12 euro, con custodia incorporata. Non è possibile scegliere il colore, arriva quello che c’è a disposizione, ma le opzioni sono: blu, grigio, viola e rosa.

Detersivi formato maxi

Una persona del Post ha comprato su Amazon dei detersivi in formato maxi: una confezione da 5 litri di brillantante a 18 euro e una da dieci litri di detersivo per lavatrice a 30 euro. «Detesto caricarmi di pesi quando faccio la spesa, quindi scegliere le confezioni maxi e riceverle a casa è comodo. Poi risparmi, usi meno plastica e non ci pensi più per un bel po’», dice.

Farfalle da muro

Una redattrice (quella delle bacchette) ha comprato un set di 15 farfalle di carta color rosa antico da appiccicare sul muro della cameretta di sua figlia. Hanno misure diverse, creano un effetto 3D e si staccano senza rovinare il muro. Si trovano anche queste sul sito di Le civette sul comò a 22 euro e 50.

Led per auto

Un redattore ha comprato delle lampadine a led per sostituire quella di un anabbagliante della sua macchina che si era fulminata: le ha trovate su Amazon a 39 euro. Ne ha approfittato per cambiare le luci e passare da quelle a incandescenza a quelle a led, più intense. «Queste sono facili da montare e fanno una bella luce bianca, potente ma non al punto da accecare gli altri automobilisti. Comunque le tengo basse proprio per non accecare», spiega.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.