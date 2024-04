La Fiorentina ha battuto 1-0 l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia

Mercoledì sera nella semifinale d’andata di Coppa Italia la Fiorentina ha battuto 1-0 l’Atalanta, con un gol al 31esimo minuto del centrocampista Rolando Mandragora. La Fiorentina giocava in casa, allo stadio Franchi di Firenze: il ritorno è invece in programma a Bergamo, in casa dell’Atalanta, il 24 aprile.

L’altra semifinale di Coppa Italia è Juventus-Lazio: la partita di andata si era giocata martedì ed era finita 2-0 per la Juventus. Il ritorno è previsto il 23 aprile a Roma. La finale di Coppa Italia invece è in programma il 15 maggio a Roma, in una partitaseccz tra le vincenti delle due semifinali.