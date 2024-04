Sono morte tre persone che erano su un elicottero precipitato sulle alpi svizzere

Martedì mattina un elicottero è precipitato sul Petit Combin, una montagna delle alpi Pennine in Svizzera, nel Canton Vallese: tre persone sono morte e altre tre sono ferite. Oltre a queste sei non c’erano altre persone a bordo: c’erano il pilota, una guida alpina e quattro suoi clienti. Le loro identità non sono state diffuse. La polizia svizzera ha fatto sapere in una nota che l’elicottero è precipitato dopo essere arrivato a 3.668 metri di altitudine, ma non è ancora chiaro perché: sul caso è stata aperta un’indagine. Per i soccorsi sono stati inviati sul posto 7 elicotteri.

Nel comunicato la polizia svizzera ha detto che deve ancora capire perché l’elicottero fosse lì e cosa stessero facendo gli sciatori e la guida. Non è raro comunque che gli elicotteri vengano usati per la risalita di chi pratica l’eliski, lo sci fuori pista ad alta quota.