La scrittrice francese Maryse Condé è morta a 90 anni

È morta la scrittrice francese Maryse Condé, conosciuta tra le altre cose per Segù, un romanzo ambientato nel Seicento in Mali, ai tempi dell’impero Bambara: aveva 90 anni. Condé era nata l’11 febbraio 1934 a Pointe-à-Pitre, un comune del territorio d’oltremare francese della Guadalupa. In italiano negli ultimi anni erano stati pubblicati diversi suoi libri, tra cui l’autobiografia La vita senza fard, e i romanzi Io, Tituba strega nera di Salem, che racconta la storia di una schiava ai tempi dei processi contro le “streghe” di Salem, La vita perfida, la storia di una famiglia di ex schiavi neri nel Novecento, e La traversata della mangrovia, che invece racconta una comunità della Guadalupa riunita per un funerale.

Nel 2018, quando il premio Nobel per la letteratura non fu assegnato, i librai svedesi organizzarono un premio letterario alternativo, il New Academy Prize in Literature, basato su voti provenienti da tutto il mondo: fu proprio Condé a vincerlo.