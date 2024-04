Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul bombardamento sull’ambasciata iraniana a Damasco attribuito a Israele nel quale sono morte diverse persone fra le quali un ufficiale delle Guardie rivoluzionarie iraniane, alcuni altri sull’indagine sui rapporti fra la presidente della Commissione europea von der Leyen e l’amministratore delegato della Pfizer sui vaccini. Il Manifesto apre sulla legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo in Germania, Avvenire si occupa del viaggio in Costa d’Avorio e Ghana del presidente della Repubblica Mattarella, il Fatto aspetta il voto sulle mozioni di sfiducia ai ministri Salvini e Santanchè in programma domani al Senato, e i giornali sportivi si occupano di Jannik Sinner, che con la vittoria di domenica nel torneo di tennis di Miami ha raggiunto il secondo posto nella classifica mondiale.