La Juventus ha battuto 2-0 la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia

Martedì sera nella prima semifinale d’andata di Coppa Italia la Juventus ha battuto 2-0 la Lazio, con i gol degli attaccanti Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi nel secondo tempo. La Juventus giocava in casa: il ritorno è in programma a Roma, in casa della Lazio, il prossimo 23 aprile. Il ritorno in casa, davanti a un pubblico prevalentemente di propri tifosi, è considerato un vantaggio: per le regole della Coppa Italia viene dato alla squadra che aveva ottenuto il miglior piazzamento nello scorso campionato (la Lazio era arrivata seconda, la Juventus settima).

L’altra semifinale di Coppa Italia è Fiorentina-Atalanta, la cui partita d’andata si giocherà a Firenze domani, mercoledì 3 aprile, alle 21. Il ritorno invece si giocherà il 24 aprile. La finale di Coppa Italia è in programma il 15 maggio tra le vincenti delle due semifinali.