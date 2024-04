L’Ajax ha sospeso il suo nuovo amministratore delegato, Alex Kroes, per il sospetto che abbia fatto insider trading

Martedì la squadra di calcio olandese dell’Ajax ha annunciato di aver sospeso il suo nuovo amministratore delegato, Alex Kroes, per il sospetto che sia colpevole di insider trading, cioè la pratica di chi compra o vende titoli azionari di una certa società perché in possesso di informazioni riservate grazie al proprio lavoro e al proprio ruolo (all’interno della società stessa o meno). Kroes, che ha 49 anni ed è olandese, è entrato in carica solo a metà marzo, ma il suo arrivo era stato annunciato dalla società il 2 agosto del 2023: il consiglio di sorveglianza dell’Ajax ha detto che una settimana prima di quell’annuncio Kroes avrebbe comprato più di 17mila azioni del club, che è quotato in borsa. In un comunicato il consiglio di sorveglianza dell’Ajax ha detto di ritenere verosimile, anche sulla base di alcune consulenze legali che ha chiesto, che Kroes abbia fatto insider trading.

Dopo la diffusione della notizia, Kroes ha scritto su LinkedIn di aver comprato azioni del club per diverso tempo prima che venisse annunciato il suo ingaggio, da aprile del 2022 a luglio del 2023. Ha detto che all’epoca non era ancora certo che sarebbe andato all’Ajax, anche se aveva «buone sensazioni» al riguardo, e che vedeva come una cosa positiva il fatto di comprare azioni del club, perché condividendone i rischi finanziari secondo lui mostrava la sua fiducia nella società. Ha anche detto all’agenzia di stampa olandese ANP che chiederà all’ente di vigilanza finanziaria dei Paesi Bassi, l’AFM, di avviare un procedimento sul suo acquisto di azioni dell’Ajax.

L’Ajax è la squadra di Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi, ed è di gran lunga la squadra di calcio più importante e vincente della storia del paese. In questa stagione dal punto di vista calcistico le cose stanno andando male: l’Ajax è solo quinto in campionato, a 28 punti dalla prima in classifica, il PSV Eindhoven, nonostante abbia speso più di 100 milioni di euro nella campagna acquisti della scorsa estate.