Almeno nove persone sono state uccise in un attacco armato in Ecuador 

A Guayaquil, città nella parte occidentale dell’Ecuador, nove persone sono state uccise in un attacco armato e altre dieci sono state ferite. L’attacco è stato compiuto sabato sera, ma la notizia è stata diffusa domenica dalle forze dell’ordine: secondo la ricostruzione delle autorità, verso le 19 un gruppo di uomini armati è entrato in auto su una strada pedonale, i passeggeri sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a sparare contro le persone presenti.

L’Ecuador è uno dei paesi più violenti del Sud America, in cui sono attivi numerosi gruppi criminali. Per ora però l’attacco non è stato rivendicato. Venerdì scorso altre cinque persone sono state uccise nella provincia costiera di Manabi: erano turisti ed erano stati rapiti giorni prima, secondo la polizia durante un conflitto tra gruppi criminali per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti.