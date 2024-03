L’azienda telefonica statunitense AT&T ha detto che sono stati trafugati i dati di 73 milioni di suoi clienti o ex clienti

L’azienda telefonica statunitense AT&T ha detto che le sono stati sottratti i dati di 73 milioni di suoi clienti o ex clienti. AT&T in particolare sta indagando su una serie di dati di propri clienti che circa due settimane fa erano finiti sul dark web, cioè quella parte di Internet non accessibile attraverso i normali browser e motori di ricerca, che tra le altre cose ospita siti dove avvengono scambi commerciali illegali: secondo le prime analisi, i dati sono relativi a 7,6 milioni di clienti attuali della compagnia e a 65,4 milioni di suoi ex clienti.

L’azienda ha fatto sapere che tra i dati sottratti ci sono diversi codici di accesso e informazioni personali come il social security number, un codice a 9 cifre usato per identificare le persone a livello fiscale; non risultano invece violate e diffuse informazioni che riguardano il credito dei clienti o lo storico delle loro telefonate. Sempre dalle prime analisi sembra che i dati in questione siano relativi al 2019 o comunque a un periodo antecedente. Non è chiaro come e quando siano stati sottratti: AT&T ha fatto sapere di aver già contattato tutti i suoi clienti attuali e che contatterà anche gli ex clienti coinvolti.