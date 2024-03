Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono l’udienza a Budapest che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Ilaria Salis, portata sempre in aula con mani e piedi incatenati, le minacce del presidente russo Putin ai paesi della NATO che dovrebbero fornire gli aerei F-16 all’Ucraina, e le parole del ministro dell’Istruzione Valditara che segue le dichiarazioni del leader della Lega Salvini sul limite alla presenza di stranieri nella composizione delle classi. Il Sole 24 Ore si occupa delle nuove restrizioni per il superbonus edilizio, il Fatto e il Secolo XIX titolano sull’indagine dell’autorità anticorruzione sull’appalto per la costruzione della diga di Genova, e Libero sui test attitudinali per l’accesso alla magistratura.