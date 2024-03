È stato ritrovato Edoardo Galli, il 16enne scomparso una settimana fa da Colico, in provincia di Lecco

Venerdì mattina è stato ritrovato Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni che il 21 marzo si era allontanato dalla casa di famiglia di Colico, in provincia di Lecco, e di cui non si avevano più notizie. È stato trovato intorno alle 7:40 alla stazione Centrale di Milano, dove una donna lo ha riconosciuto confrontandolo con le foto che in questi giorni erano state diffuse sui giornali e sui social network. La donna ha quindi avvisato gli agenti della polizia ferroviaria che poi si sono avvicinati al ragazzo, che ha confermato di essere Edoardo Galli. Secondo le prime ricostruzioni, Galli stava comprando un biglietto ferroviario per tornare a Colico. Non sono chiari al momento né i motivi del suo allontanamento né dove sia stato in tutti questi giorni.