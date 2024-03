In Sudafrica un autobus che trasportava 46 persone è caduto da un ponte: è sopravvissuta solo una bambina di 8 anni

Giovedì in Sudafrica un autobus che trasportava 46 persone è caduto da un ponte e ha preso fuoco: è sopravvissuta solo una bambina di 8 anni che è stata portata in ospedale. L’incidente è avvenuto nel passo montuoso di Mamatlakala, nella provincia del Limpopo, a circa 300 chilometri a nord di Johannesburg.

L’autobus era partito dal Botswana ed era diretto a Moria, una città della provincia, dove i passeggeri avrebbero dovuto trascorrere la Pasqua. Il ministero dei Trasporti di Limpopo ha detto che l’autista ha perso il controllo dell’autobus durante una curva. Il ministero ha detto di averne recuperati i corpi di alcuni passeggeri, e che altri sono ancora intrappolati tra i detriti.

La scorsa settimana la ministra dei trasporti Sindisiwe Chikunga aveva organizzato una conferenza stampa sulla sicurezza stradale in vista del fine settimana di Pasqua, un periodo in cui gli incidenti tendono ad aumentare. Secondo un rapporto sullo stato della sicurezza stradale in Sudafrica, durante il fine settimana di Pasqua dello scorso anno 252 persone erano morte in incidenti stradali, un aumento del 22% rispetto al 2022.