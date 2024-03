Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sui provvedimenti approvati l’altro ieri dal Consiglio dei ministri, con gli effetti delle nuove restrizioni per il superbonus edilizio e le proteste della magistratura per l’introduzione di test attitudinali per l’accesso alla professione, altri si occupano della guerra in Ucraina, con l’andamento dei combattimenti e le minacce russe all’Occidente. Il Manifesto apre sulla situazione dei feriti di Gaza soccorsi e portati in Italia, la Verità si preoccupa per il calo del potere di acquisto nel Nord Italia, e Libero critica la riduzione dei dipendenti in Italia dell’azienda Stellantis negli ultimi anni.