L’Antitrust ha multato Mondo Convenienza per 3,2 milioni di euro per la consegna di mobili incompleti o non corrispondenti agli ordini

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), quella che siamo abituati a chiamare Antitrust, ha multato la catena di negozi di mobili Mondo Convenienza per 3 milioni e 200mila euro. Secondo l’Autorità l’azienda ha «consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini e ha ostacolato i consumatori che presentavano reclami o richiedevano assistenza». Pur sapendo di questi problemi, l’azienda non avrebbe preso i provvedimenti necessari a evitarli, violando in questo modo l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del consumo.

