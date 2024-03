È morto a 82 anni Joseph Lieberman, senatore statunitense e candidato vicepresidente con Al Gore, nel 2000

È morto mercoledì a New York Joseph Lieberman, importante politico statunitense e senatore per lo stato del Connecticut per oltre vent’anni, tra il 1989 e il 2013. Aveva 82 anni. La famiglia ha fatto sapere che la sua situazione di salute si era aggravata in seguito a una caduta.

Alle elezioni presidenziali del 2000 Lieberman fu scelto come vicepresidente da Al Gore, candidato del Partito Democratico: Gore perse (vinse il Repubblicano George W. Bush) ma quelle elezioni sono ancora oggi ricordate come tra le più caotiche nella storia del paese, a causa dei tanti problemi riscontrati nel conteggio dei voti nello stato della Florida. Lieberman fu il primo candidato di religione ebraica per un ruolo di così alto livello.

Per gran parte della sua carriera politica si identificò come un Democratico centrista: sostenne il diritto all’aborto, la tutela dell’ambiente, i diritti delle coppie omosessuali e le limitazioni sulle armi. In politica estera invece si disse favorevole all’invasione statunitense dell’Iraq, nel 2003.

Nel 2006 non venne scelto dal Partito Democratico come candidato per il Senato, ma fu comunque eletto in Connecticut come indipendente. Alle elezioni presidenziali del 2008 sostenne il candidato del partito Repubblicano, John McCain, che perse contro Barack Obama.