Almeno 5 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un pullman su un’autostrada vicino a Lipsia, in Germania

Mercoledì almeno cinque persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman sull’autostrada A9 vicino alla città di Lipsia, in Germania. Secondo le prime ricostruzioni il pullman, gestito dalla compagnia FlixBus, avrebbe sbandato prima di cadere su un fianco intorno alle dieci del mattino, all’altezza di un incrocio vicino all’aeroporto di Lipsia-Halle. I giornali tedeschi scrivono che il pullman era partito da Berlino e stava andando a Zurigo, in Svizzera, e aveva a bordo due autisti e 53 passeggeri. FlixBus e la polizia hanno detto che le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare.