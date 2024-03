L’azienda informatica Dell ha licenziato 13mila dipendenti in un anno, quasi il doppio di quanto aveva previsto inizialmente

Nell’ultimo anno la multinazionale statunitense Dell, una delle più grandi aziende informatiche produttrici di computer al mondo, ha licenziato 13mila dipendenti: è quasi il doppio rispetto ai licenziamenti che aveva preventivato. All’inizio del 2023 l’azienda aveva annunciato che, a causa del calo delle vendite di computer, avrebbe diminuito di circa 6.650 il numero di lavoratori dell’azienda.

Nei risultati dell’anno fiscale pubblicati lunedì, però, Dell ha fatto sapere che attualmente i dipendenti dell’azienda sono circa 120mila, 10 per cento in meno rispetto ai 133mila del 2023. Dell per il momento non ha comunicato quali reparti dell’azienda sono maggiormente interessati dai licenziamenti. Nel comunicare i risultati economici, Dell ha detto che la diminuzione delle vendite di computer ha comportato una riduzione dell’11 per cento dei profitti aziendali nel corso degli ultimi due anni.

