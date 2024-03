In Australia un uomo è stato tirato fuori da un tombino, dove era rimasto incastrato per 30 ore

A Brisbane, in Australia, un uomo è stato tirato fuori da un canale di scarico sotterraneo, dove era rimasto incastrato per 30 ore dopo essersi infilato in un tombino. L’intervento di soccorso dei vigili del fuoco è durato circa 5 minuti. L’uomo è stato ricoverato per ipotermia e abrasioni, essendo rimasto immerso nell’acqua fino al ginocchio per molto tempo, ma è in condizioni stabili.

L’uomo aveva inizialmente detto di averlo fatto per cercare il proprio telefono. La polizia ha invece indicato che in realtà sembrerebbe averlo fatto per nascondersi dalle forze dell’ordine, dopo che con la sua auto aveva urtato una volante della polizia e un’altra macchina domenica mattina presto.

I soccorsi sono stati chiamati da un passante, che si era imbattuto nell’uomo per la prima volta domenica, quando aveva sentito «delle specie di urla» provenire dal tombino. La persona incastrata gli aveva detto che sarebbe riuscita a tirarsi fuori da sola, e così il passante non aveva chiamato i soccorsi. Lo ha fatto invece il giorno successivo, trovando l’uomo ancora incastrato.

